Hemşire nedir, nasıl olunur ve şartları neler?

HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdullatif Reşid'i tebrik etti.

Görüşmede, komşu Irak'ın huzur, istikrar ve selametini Türkiye'den ayrı tutmadıklarını belirten Erdoğan, ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

IRAK'TAKİ SEÇİMLER

Irak’ta Cumhurbaşkanlığı makamına bağımsız olarak adaylığını koyan Abdullatif Muhammed Cemal Reşid, 13 Ekim'de seçilmişti.

329 sandalyeli Meclis'teki ikinci tur oturumuna 269 vekil katılarak oy kullanmış, geçerli oyların 162'sini alan Reşid, Meclis’te yemin ederek görevine başlamıştı.

Reşid, ikinci oturumda Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı eski Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yarışıyordu.

ABDULLATİF MUHAMMED CEMAL REŞİD KİMDİR?

KYB üyesi olan 1944 doğumlu Reşid, Irak Su Kaynakları Bakanlığı ve eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin Müsteşarlık görevini yürütmüştü.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.