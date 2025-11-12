Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavelashvili ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavelashvili ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile telefonda görüştü. Görüşmede Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımız ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı.

        Giriş: 12.11.2025 - 19:56 Güncelleme: 13.11.2025 - 00:49
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavelashvili ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile telefonda görüştü.

        İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair açıklamada bulundu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağımız ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı.

        Cumhurbaşkanımız görüşmede Gürcistan’ın yürütülen çalışmalarda ortaya koyduğu iş birliği için Kavelashvili’ye teşekkür etti. Gürcistan Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanımıza şehitlerimiz için taziye dileklerini iletti."

