Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı | Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı | Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na iştirak etti

Anadolu Ajansı Giriş: 11.07.2024 - 19:09 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:09 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL