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Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak, saat kaçta? - Bakanlar Kurulu kısıtlama kararları...

Koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Vaka sayıları ve aşı programı sonrası kısıtlamalarda bir değişiklik olup olmayacağının merak edildiği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak, saat kaçta? - Bakanlar Kurulu kısıtlama kararları...

Türkiye'nin gözü kulağı bugünkü kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu bugün toplandı. Peki büyük bir merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 18.00'de Beştepe Külliyesi'nde kabine toplantısı başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 21:00'de açıklama yapması bekleniyor.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİR KARARLARI OLACAK MI?

Corona virüsü ile ilgili önlemlerin tartışılacağı toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakaların son verilerini paylaşacak. Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip vakalarının artacağı ve belirli yaş grubu için sokağa çıkma yasağının tekrardan gündeme gelebileceği iddia ediliyor.

Kabine toplantısında sağlık, eğitim ve ekonomi gibi birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

Toplantıda dünyadaki aşı araştırmaları ve yerli aşı çalışmalarındaki son durum da ele alınacak.

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