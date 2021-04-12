Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman açıklama yapacağı ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. Koronavirüs önlemlerinda birtakım artırılmalar bekleyen milyonlarca vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak sorusunun cevabını arıyor...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 13 Nisan Salı Beştepe Külliyesi'nde kabine toplantısı yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Nisan Salı günü saat 21:00'de açıklama yapması bekleniyor.