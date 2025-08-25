Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencileri kabul etti | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencileri kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Maziden Atiye" programı kapsamında kampa katılan öğrencileri kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 18:46 Güncelleme: 25.08.2025 - 18:46
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencileri kabul etti
        Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabulde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler yer aldı.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinin de bulunduğu kabulde, Erdoğan öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Maziden Atiye" programının ilk grubu 2023-2024 öğretim yılı yarıyıl tatilinde kabul edilmişti. Bugüne kadar Ahlat başta olmak üzere Diyarbakır, Amasya ve Edirnede yürütülen kamplara toplam 2 bin 320 öğrenci katıldı.

        Bir haftalık kamplarda öğrenciler, tarihi ve kültürel gezilerin yanı sıra seminerler, konferanslar, kültür sanat etkinlikleri, şiir dinletileri, kitap tahlilleri, akıl oyunları, sportif faaliyetler ve çeşitli atölyelerle çok yönlü kazanımlar elde ediyor.

        Programa, liseler ile BİLSEMlerden seçilen 10. ve 11. sınıf öğrencileri katılıyor.

        Haziran 2025 itibarıyla 20'ncisi düzenlenen "Maziden Atiye Ahlat" kampı, "Türkistan'dan Anadolu'ya Fetih Ruhu" temasıyla öğrencileri ağırlamayı sürdürüyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

