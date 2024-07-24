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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:55 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:55
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan lideriyle görüştü
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha ileri seviyeye taşınacağına inandığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'in doğum gününü de tebrik etti.

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