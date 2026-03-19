        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 19:56 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, liderler, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi.

        Görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki çatışmalarla ilgili barış odaklı gayretlerinin devam ettiğine, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için adımlar atmayı sürdüreceğine işaret eden Erdoğan, Pakistan'ın huzur ve güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu, kalıcı istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

        İki lider, Afganistan'daki son duruma dair görüş alışverişinde de bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizleri kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, İslam dünyasının da sessiz kalamayacağını ifade etti.

        Erdoğan, görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Ramazan Günlüğü
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye'de de artıyor!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
