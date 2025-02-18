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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 19:05 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:05
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını, savaşan taraflar dahil birçok lider ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile temaslar gerçekleştirdiğini, adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.

        Erdoğan, Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada savaşların sona ermesi için gayret gösterdiğini, uluslararası toplumun savaşları durdurmak ve barış inşası için Türkiye'nin çabalarına katkıda bulunmasının önemli olduğunu belirtti.

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