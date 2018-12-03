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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı ziyaret etti.
Venezuela'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, başkent Caracas'taki temaslarına başladı.
Bu doğrultuda ilk olarak Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı ziyaret eden Erdoğan, burada Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıt önünde ellerindeki Türk ve Venezuela bayraklarıyla kendisini bekleyen çocukları selamlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
AA'nın haberine göre, anıt mezarın bulunduğu binaya geçen Erdoğan, Venezuela Senfoni Orkestrası tarafından iki ülke milli marşlarının icrası sonrasında anıt mezara çelenk bıraktı.
Anıt hakkında yetkililerden bilgi alan ve şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeref defterine şunları yazdı:
"Türkiye'den Venezuela'ya Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştiriyor olmanın büyük onur ve mutluluğunu yaşıyorum. Latin Amerika'nın bağımsızlık mücadelesinin sembolü Venezuela halkının efsanevi lideri Simon Bolivar'ı anıt mezarının başında saygıyla yad ediyorum.
Başkentimiz Ankara'nın en merkezi caddesinden birine ismini vererek hatırasına sahip çıktığımız El Libertador, geride bıraktığı eşsiz miras ile Venezuela ve Latin Amerika ile beraber tüm dünya genelinde bağımsızlık ateşini harlamaya devam edecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından anıt çevresinde ellerinde Türk ve Venezuela bayraklarıyla kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Anıt mezarı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a beraberindeki heyet üyeleri de eşlik etti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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