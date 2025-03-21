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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak çağrısı çıkmaz sokak - Son dakika | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak çağrısı çıkmaz sokak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, "Çok açık ve net söylüyorum. CHP genel başkan başkanının çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Özel, belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermeli, sorumlu davranmalıdır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 17:45 Güncelleme: 21.03.2025 - 17:45
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak çağrısı çıkmaz sokak
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan şunları söyledi: "Bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğin zedelenmesine bu güne kadar rıza göstermedik. Çok açık ve net söylüyorum. CHP genel başkan başkanının çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlık ve sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim sorumsuzluktur. CHP mevcut yönetiminde illegal örgütlerle kurduğu asimetrik ilişkiler, darbecilere cesaret veren tavırları, sokak terörünü tahrik eden sorunlu söylemleriyle meşru zeminde siyaset yapan parti olma vasfını hızla yitirmektedir.

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        "ÖZGÜR ÖZEL SORUMLU DAVRANMALIDIR"

        CHP'nin sadece belediyelere çökmüş haramilerle değil marjinal yapılarla ve terör örgütlerine arasına mesafe koyması gerektiği açıktır. Marjinallerin peşine takılıp, polisimize saldırarak, görevini yapan hakim ve savcılarımızı tehdit ederek demokrasiye ve milli iradeye meydan okuyarak gayri hukuki, gayri ahlaki ve anti demokratik yollara başvurarak bu ülkede hiçbir yere varılmaz. Türkiye'de sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne teslim edilmeyecektir.

        CHP Genel Başkanı sayın Özel marjinal sol örgütlerin belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermelidir. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz. Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı belediyelerde kurulmuş mafya düzenini savunabiliyorsanız çıkın milletin huzuruna açıklayın. Şayet yüzünüz varsa içinize sindirebiliyorsanız çıkın balya balya para kulelerini millete izah edin. Özel, belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermeli, sorumlu davranmalıdır.

        Bunları yapamıyorsanız bağırarak, çağırarak sokakları terörize gençleri provoke ederek vatandaşların huzurunu kaçırmayın. Mübarek Ramazan'ın manevi atmosferine gölge düşürmeyin. CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz.

        "KAMU DÜZENİNİN BOZULMASINA KESİNLİKLE EYVALLAH DEMEYECEĞİZ"

        Kamu düzeninin bozulmasına kesinlikle eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak, vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü beladan, sıkıntıdan beşinci kol faaliyetlerinden korusun diyorum. Dünkü saldırılarda yaralan polislerimize geçmiş olsun diyorum. Sizlerin şahsında tüm kardeşlerimizin, komşularımızın, gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm soydaşlarımızın 21 Mart Nevruz Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Nevruz'un milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."

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