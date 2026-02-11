Canlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Ankara'da görüşecek | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Ankara'da görüşecek

        Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Ankara'ya geliyor. İki lider, ikili görüşmelerinin yanı sıra Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin Altıncı Toplantısına katılacak

        Giriş: 11.02.2026 - 11:35 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:35
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile ikili görüşme sonrası Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi Heyetler Arası Görüşme Oturumu'na iştirak edecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısının ardından saat 19.00'da resmi yemek programına katılacak.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirmişti.

        İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı'nın başkanlıklarında, ilgili bakanların iştirakleriyle Ankara'da düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye matuf çeşitli metinlerin imzalanması da gündemdedir."

