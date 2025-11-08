Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 Kasım Zafer Günü" törenine katılmak üzere gittiği Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarının ardından "TC-TUR" uçağıyla İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Azerbaycan'a giden heyet de İstanbul'a geldi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.