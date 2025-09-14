Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.



Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler #12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz. 🏀🇹🇷 pic.twitter.com/y45Ery3S5a — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 14, 2025

Erdoğan, paylaşımında basketbol topu ve Türk Bayrağı emojileriyle birlikte A Milli Basketbol Takımı'nın görseline de yer verdi.