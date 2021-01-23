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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı, Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlendirecek adımlar görüşüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti

Toplantıda, Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı, Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlendirecek adımlar görüşüldü.

Farklı ülkelerle ikili ilişkilerden küresel gelişmelere kadar birçok başlıkta güncel dış politika durumunun değerlendirildiği toplantıda, Türkiye’nin her alanda olduğu gibi dış politikada da “etkisini artıracak, hak ve menfaatlerini koruyacak, itibarını yükseltecek” adımları diplomasi ve diyolag yoluyla kararlılıkla uygulamaya devam edeceği vurgulandı.

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