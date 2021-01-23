2021 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

Toplantıda, Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı, Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlendirecek adımlar görüşüldü.

Farklı ülkelerle ikili ilişkilerden küresel gelişmelere kadar birçok başlıkta güncel dış politika durumunun değerlendirildiği toplantıda, Türkiye’nin her alanda olduğu gibi dış politikada da “etkisini artıracak, hak ve menfaatlerini koruyacak, itibarını yükseltecek” adımları diplomasi ve diyolag yoluyla kararlılıkla uygulamaya devam edeceği vurgulandı.