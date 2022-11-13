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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığı'na Fuat Oktay vekalet edecek
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-16 Kasım'da Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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