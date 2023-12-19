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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Azerbaycan'da

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycanın başkenti Bakü'ye gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 19:57 Güncelleme: 19.12.2023 - 19:57
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        Yılmaz Azerbaycan'da
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyeti, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanında, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Türkiyenin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Azerbaycanın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile diğer ilgililer karşıladı.

        Cevdet Yılmaz, ziyareti kapsamında bugün "Türkiye Yüzyılı İş Birliği ve Dayanışma Platformu Azerbaycan"ın desteği ve Türkiyenin Bakü Büyükelçiliği himayesinde Baküde düzenlenen "İş Dünyası Buluşması"na katılacak.

        Yarın ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek Yılmaz, Azerbaycanın ulusal lideri Haydar Aliyevin Anıt Mezarına çelenk bırakacak, Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliğini ziyaret edecek.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, aynı gün Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile ayrı ayrı görüşecek.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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