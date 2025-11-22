Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki konuşmasına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden şu değerlendirmede bulundu:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, G-20 toplantısında yaptığı konuşma ile kapsayıcı bir küresel kalkınmanın altını bir kez daha çizmiştir. Kalkınma yardımlarında önemli bir konuma gelen ülkemiz özellikle en az gelişmiş ülkelere yönelik olumlu inisiyatifleri desteklemektedir. Korumacılığın yükseldiği ve dünya ticaretinin tarihi seviyelerinin altında seyrettiği bir dönemde, küresel ticarette kurallara dayalı yaklaşım öne çıkarılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, siyasi alanda olduğu gibi ekonomik alanda da dünyanın beşten büyük olduğunu ve daha adaletli bir dünyanın mümkün olduğunu ortaya koyan bir yaklaşımdır. Türkiye Yüzyılında, ülkemizde ve küresel düzeyde “hiç kimseyi geride bırakmayan” kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeye devam edeceğiz.

