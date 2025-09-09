Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamasını X hesabı üzerinden yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Soykırım suçuyla yargılanmakta olan Netanyahu yönetimi hukuk dışı eylemlerine yenilerini eklemeye devam etmektedir.

İsrail’in, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirdiği saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.

Her zaman barışçıl çözümleri ve diplomasiyi öne çıkaran dost ve kardeş Katar’ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyoruz.

Katar’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan bu saldırı, aynı zamanda sorunların çözümünde arabuluculuğu esas alan barışçıl diplomasiye de vurulan bir darbedir.

İsrail’in saldırganlığına, bölgesel istikrara ve barışa tehdit oluşturan pervasız eylemlerine karşı uluslararası kurumları ve sorumlulukla hareket eden tüm ülkeleri etkili tavır almaya davet ediyoruz."