TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısından İsrail saldırısına dair açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz açıklamasında, İsrail saldırısını kınadıklarını bildirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da saldırının uluslararası hukukun açık bir ihlâli olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamasını X hesabı üzerinden yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Soykırım suçuyla yargılanmakta olan Netanyahu yönetimi hukuk dışı eylemlerine yenilerini eklemeye devam etmektedir.
İsrail’in, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirdiği saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.
Her zaman barışçıl çözümleri ve diplomasiyi öne çıkaran dost ve kardeş Katar’ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyoruz.
Katar’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan bu saldırı, aynı zamanda sorunların çözümünde arabuluculuğu esas alan barışçıl diplomasiye de vurulan bir darbedir.
İsrail’in saldırganlığına, bölgesel istikrara ve barışa tehdit oluşturan pervasız eylemlerine karşı uluslararası kurumları ve sorumlulukla hareket eden tüm ülkeleri etkili tavır almaya davet ediyoruz."
TBMM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Hamas heyetine yönelik saldırısına ilişkin X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
TBMM Başkanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Soykırımcı Netanyahu hükümetinin bugün Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği menfur hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum.
Bu alçak saldırı, uluslararası hukukun ve kardeş Katar’ın egemenliğinin açık bir ihlalidir.
Tıpkı Suriye, Yemen ve İran’a yaptığı hukuk dışı askeri operasyonlarda olduğu gibi İsrail, ateşkes müzakerelerinin devam ettiği sırada, barış için büyük gayret sarf eden Katar’ı vurarak, Orta Doğu’da barış, huzur ve istikrar istemediğini bir kez daha göstermiştir.
Netanyahu ve çetesi, adalet, barış ve insanlıktan nasibini almamış barbar bir yönetim olduğunu ispatlamaktadır."