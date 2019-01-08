Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı @AmbJohnBolton bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türk mevkidaşı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Kendisinin ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tecrübe etme imkanı bulduğunu umuyorum.



"BİZİM TERÖRLE MÜCADELEMİZİN "NASIL"I DEĞİL SADECE "NE ZAMAN"I OLUR"

Türkiye’nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Bizim terörle mücadelemizin “nasıl”ı değil, sadece “ne zaman”ı olur.

Suriye Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir.







— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 8, 2019

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