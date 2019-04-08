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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Moskova ziyareti öncesi açıklama,
Rusya'da sizin de yakından izlediği yoğun bir temas içindeyiz. 2010 yılında teşkil ettiğimiz üst düzey konsey toplantıları devam etmektedir. Bu toplantı Sayın Putin'le yılbaşından itibaren üçüncü yüz yüze bir görüşmeyi gerçekleştireceğimiz görüşme olacak. Suriye başta olmak üzere uluslararası ve ikili konuları ele alacağız.
Türk ve Rus iş adamlarımızla da bir araya geleceğiz. Vize serbestisi de gündemimizde yer alan hususi bir başlık. Tır şöförleri için uygulanan vize muafiyetinin acilen devreye girmesi, daha sonra tüm vatandaşlarımız için gündeme alınması gündemimizde.
Bir gece ansızın gelmesi gereken, gelinmesi gereken yere gelebiliriz. Bu ziyaretimizde özellikle baş başa görüşmemizde ele alacağımız konularımızdandır.
Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Bugüne kadar yasal olarak yaptıkları hiçbir şey yok. BM'nin aldığı kararlara da aykırıdır. Tabii Amerika'yı arkalarına alarak bu adımları atmışlardır. Başkent konusunda da arkasında Amerika yer almıştır. Golan'da da Batı Şeria'da da aynı adımları görüyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nden buna bir şey gelmiş midir, hayır! Bu işi oldubittiye getirmek istemektedirler. Ortadoğu'ya karanlık gelecek hazırlamaktadır. Batı Şeria, Filistin topraklarıdır.
Usulsüzlüklerin neredeyse tamamı usulsüz. Bu işin seçim süreci bitti. Bundan sonraki yargı sürecidir. YSK, özellikle tüm siyasi partiler için, tüm halkımızın özellikle demokratik haklarını hukuk çerçevesinde koruma zorunluluğumuz var. 'Biz burada organize suçların işlendiğini gördük, görüyoruz' diyorlar. Biz de organize bazı suçların ilendiğini görüyoruz. Usulsüzlükler bazı değil neredeyse bütünü usulsüz.
Bazı televizyon, kamera tespitleri var. Nerede, ne gibi yolsuzluklar yapılmış, boş alanlarda, tarlalarda, adreslerde nasıl oy kullanılmış görmekteyiz. Bütün bunlarla bu adımları atacağız. Geçmişte Yalova'da, Ağrı'da bunların örnekleri var. ABD'de yüzde 1 gibi sıkıntılı oy olsa seçimin yenilenmesine gidiyorlar. 13-14 bin oy farkla kimsenin kazandım deme hakkı yoktur.
Örgütlü mücadelenin içinde savcılıklara duyurular var, savcılıklar da bu delillere dayanarak gereğini yapacaktır. Bir de sandıklarda hırsızlıklar var. Temennim odur ki, en ideal şekilde noktayı koyarız.
Yasalara ters bir pankart asılmadıktan sonra kimsenin diyecek bir şeyi yoktur. Niçin 'Teşekkürler İstanbul' pankartları asıldı tartışması yaşanıyor. Bir seçim geçilmiş, İstanbul haklına teşekkür etmekten daha doğal ne olabilir. Ama bütün mesele, YSK'nın son noktayı koyduğu andır.
ALTUN DA AÇIKLAMADA BULUNDU
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Rusya ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.
Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada,
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bu yıl üçüncü kez biraraya geliyor. Karşılıklı çalışma inisiyatifi ve iyi niyetle ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konularda işbirliğimiz ekonomiden güvenliğe her alanda giderek gelişiyor.
Rusya ile savunma sanayii alanındaki işbirliğimizi karşılıklı askeri ürün temininden ortak üretim imkanlarına kadar geniş bir çerçevede ele alıyoruz. Savunma sanayii iki ülke ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturuyor ve oluşturmaya da devam edecek.
Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı ve terörle mücadele ilkesi çerçevesinde hareket ediyoruz.
Ülkemize ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan terör örgütlerini destekleyen ülkeleri de bu tutumdan vazgeçmeye, sürece katkı vermeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 8, 2019
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