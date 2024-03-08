Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Matthew Coorey ile Kerson Leong'u ağırlıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, son yıllarda her sezon konuk ettiği, İngiltere'de yaşayan Avustralyalı şef Matthew Coorey yönetiminde, 8 Mart akşamı dünya çapında bir keman virtüözü olan Kanadalı Kerson Leong ile sahnede olacak.

13 yaşında kazandığı Yehudi Menuhin Uluslararası Genç Kemancılar Yarışması birinciliği sonrasında Avrupa sahnelerine adım atarak solist kariyerine başlamış ve kısa sürede dünya çapında tanınan 27 yaşındaki efsane kemancı Kerson Leong, CSO Ada Ankara Ana Salon'da şef Matthew Coorey yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasıyla, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Gustav Mahler'in romantik atmosferiyle öne çıkan ‘1. Senfonisi'nin 2. bölümü olan ‘Blumine’ serenatıyla başlayacak konser, Amerikan Hollywood film endüstrisinin müziğini şekillendiren bestecilerden Erich Wolfgang Korngold'un ‘Keman Konçertosu’ ile devam edecek. Üç bölümden oluşan konçerto, her bir bölümde Korngold'un film müziği repertuarından alınan temalarla büyüleyici bir hikaye anlatıyor.

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Konserin ikinci bölümünde Çek besteci Antonin Dvorak'ın 1892-1895 yılları arasında ABD'de bestelediği ‘Yeni Dünya Senfonisi’ (9 Numaralı, Mi minör tonunda) dinleyicilere unutulmaz bir müzikal yolculuk sunacak.

Konserin biletleri biletinial.com ve ‘SanatCepte’ uygulaması ileCSO ADA ANKARA fuaye alanındaki Biletinial gişesi üzerinden temin edilebilir.