Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Matthew Coorey ile Kerson Leong'u ağırlıyor

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Matthew Coorey ile Kerson Leong'u ağırlıyor

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu akşam Avusturalyalı şef Matthew Coorey yönetiminde, dünya çapında bir keman virtüözü olan Kanadalı Kerson Leong'ı dinleyiciyle buluşturuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 00:02 Güncelleme: 08.03.2024 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        CSO Ada Ankara'da iki konuklu konser
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, son yıllarda her sezon konuk ettiği, İngiltere'de yaşayan Avustralyalı şef Matthew Coorey yönetiminde, 8 Mart akşamı dünya çapında bir keman virtüözü olan Kanadalı Kerson Leong ile sahnede olacak.

        13 yaşında kazandığı Yehudi Menuhin Uluslararası Genç Kemancılar Yarışması birinciliği sonrasında Avrupa sahnelerine adım atarak solist kariyerine başlamış ve kısa sürede dünya çapında tanınan 27 yaşındaki efsane kemancı Kerson Leong, CSO Ada Ankara Ana Salon'da şef Matthew Coorey yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasıyla, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

        Gustav Mahler'in romantik atmosferiyle öne çıkan ‘1. Senfonisi'nin 2. bölümü olan ‘Blumine’ serenatıyla başlayacak konser, Amerikan Hollywood film endüstrisinin müziğini şekillendiren bestecilerden Erich Wolfgang Korngold'un ‘Keman Konçertosu’ ile devam edecek. Üç bölümden oluşan konçerto, her bir bölümde Korngold'un film müziği repertuarından alınan temalarla büyüleyici bir hikaye anlatıyor.

        .png
        .png

        Konserin ikinci bölümünde Çek besteci Antonin Dvorak'ın 1892-1895 yılları arasında ABD'de bestelediği ‘Yeni Dünya Senfonisi’ (9 Numaralı, Mi minör tonunda) dinleyicilere unutulmaz bir müzikal yolculuk sunacak.

        Konserin biletleri biletinial.com ve ‘SanatCepte’ uygulaması ileCSO ADA ANKARA fuaye alanındaki Biletinial gişesi üzerinden temin edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
        #CSO Ada Ankara
        #Matthew Coorey
        #Kerson Leong
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Ukrayna lideri Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Ukrayna lideri Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        Bakan Fidan'dan ABD'de kritik mesaj
        Bakan Fidan'dan ABD'de kritik mesaj
        Eylem Tok ve oğluna tutuklama kararı
        Eylem Tok ve oğluna tutuklama kararı
        Caner Erkin'e dev ceza!
        Caner Erkin'e dev ceza!
        Pazar günü havalar ısınacak
        Pazar günü havalar ısınacak
        Daireden kötü kokular geldi! 15 gün önce öldüğü belirlendi
        Daireden kötü kokular geldi! 15 gün önce öldüğü belirlendi
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?