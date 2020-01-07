Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

3 Ocak'ta meydana gelen Kasım Süleymani'nin ve mühendisinin öldürülmesiyle ilgili başlayan süreci yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk saatlerden itibaren yoğun bir diplomasi trafiğini başlattılar. Devlet ve hükümet başkanlarıyla yoğun diplomasi görüşmeleri oldu. Yarın ülkemizi ziyaret edecek olan sayın Putin'le bu konu başta olmak üzere gündem başlıkları ele alınacak. Biz bütün taraflara sükunet ve itidal tavsiyesinde bulunduk. Bölgemiz gerçekten savaşlardan, çatışmalardan, özellikle dış müdahalelerden vekalet savaşlarından yoruldu. Şu anda tarafların ABD olsun, İran tarafının olsun pozisyonlarının giderek keskinleştiğini maalesef örüyoruz. Bunu minimize etmek için sükunet çağrımız devam edecek.

İDLİB MESELESİ YARIN MASAYA YATIRILACAK

Özellikle İdlib'deki kritik durum masaya yatırıldı. Rusya destekli rejim saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. geçen sene vardığımız Astana ve İstanbul mutabakatına aykırı bir uygulama ve ihlali anlamına geliyor. Orada Rusya Federasyonu'nun hava desteği olmadan rejimin karada bir ilerleme sağlamasının mümkün olmadığı açık bir gerçek. Ülkemize dönük olarak harekete geçmiş olan onbinlerce İdlib meselesi yarın konuşulacak.