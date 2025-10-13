Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek | Son dakika haberleri

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek | Son dakika haberleri

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Anadolu Ajansı Giriş: 13.10.2025 - 00:19 Güncelleme: 13.10.2025 - 00:19 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL