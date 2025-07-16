Cumhuriyetçiler, Trump'ın kararından sonra Ukrayna'yı desteklemeye yöneldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için Rus lider Putin'le anlaşamaması ABD siyasetinin temel politikalarını derinden sarstı.

İki yıldan kısa bir süre önce, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesine yardım etmeye devam etme fikrine o kadar öfkeliydi ki, Meclis Başkanı Kevin McCarthy'yi Ukrayna'ya desteği nedeniyle görevden almışlardı. Bu durum ABD siyasi tarihinde bir ilk.

Daha sonra Meclis Başkanı Mike Johnson, Ukrayna için bir finansman paketini geçirmek için kendi pozisyonunu riske atmıştı.

Ancak şimdi, savaşın üzerinden üç yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, Ukrayna'ya daha fazla para ve silah gönderilmesine sürekli karşı çıkan ve Amerika'nın savaşa müdahalesine son verilmesi için haykıran Kongre'deki birçok Cumhuriyetçi, Başkan Trump'ın yolunu izleyerek tutumlarını tamamen değiştirdi.

REKLAM

Trump'a tam destek

Bu, "Önce Amerika" dış politika yaklaşımıyla, dünya çapındaki çatışmalara ABD'nin güçlü müdahalesini savunan onlarca yıllık Cumhuriyetçi 'şahin' yaklaşımı altüst eden Trump'ın partisi üzerinde sıkı bir kontrole sahip olduğunun en son kanıtı. Ve bir zamanlar Ukrayna'ya Amerikan yardımını çok sert eleştiren Başkan, şimdi savaştan zarar görmüş ülkeye silah sevkiyatını hızlandırmak için yeni bir plan açıklıyor.

Bu durum, Ukrayna'yı destekleme konusunda daha önce sesini yükselten bazı muhaliflerin nispeten sessiz kalması ve Trump'ın en yakın müttefiklerinden bazılarının kamuoyu önünde bir önceki Biden yönetimine sert tepkiler vermesiyle sonuçlandı. Wisconsin Cumhuriyetçi Temsilcisi Derrick Van Orden, geçen baharda Ukrayna'ya daha fazla yardım için bir plan yapmadığı için Biden yönetimini sert bir dille eleştirdi, Trump'ın daha fazla yardım açıklamasını destekledi: "Donald Trump'a açıkça güveniyorum. Ona baş barış elçisi diyorum. Ne yaptığını biliyor ve ona güveniyorum." Teksaslı Cumhuriyetçi Temsilci Troy Nehls, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik fonları konusundaki endişeler nedeniyle Ukrayna'ya desteğin kesilmesini savunan Temsilciler Meclisi'ndeki aşırı sağcı grubun bir parçası. Şimdi Ukrayna'ya yardım etmeyi destekliyor, ancak tutumunu değiştirmediğini ve Trump'ın önerisi kapsamında NATO ülkelerinin Amerikan silahlarının parasını ödeyeceğini söylüyor. REKLAM "Sadece Donald durdurabilir" Rusya ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyetçi siyasetçi, "Bunu durdurabilecek tek kişi Donald. Ancak bunun için Vladimir Putin'in, patronun 'Bu işi 50 gün içinde bitirelim' derken ne demek istediğini anlaması gerekecek" dedi.

Geçmişte Ukrayna'ya yardıma şiddetle karşı çıkan Ohiolu Cumhuriyetçi Temsilci Warren Davidson, CNN'e Trump'ın bu planının doğru yaklaşım olduğunu söyledi. Davidson, "Başkan, 'Bu silahları NATO ülkelerine satacağız ve eğer parasını ödemek isterlerse satın alabilirler' derken gerçekten haklı. Bu bizim savaşımız değil" açıklamasını yaptı. Bu eksen kaymaları zaman zaman sarsıcı oldu, özellikle de Ukrayna'yı desteklemeye karşı çıkmayı siyasi markalarının merkezine koyanlar için. Ohio Senatörü ve Capitol Hill'deki MAGA hareketinin önde gelen isimlerinden biri olan Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna'ya yardım etmeyi en sert eleştirenlerden biriydi. Geçtiğimiz baharda The New York Times için yazdığı bir makalede, savaşın kazanılamaz olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlayamayacağını savunmuştu. REKLAM Bu hafta Oval Ofis'te, Başkan Trump'ın çatışmanın ön saflarına ek Amerikan silahları gönderme planlarını açıkladığı sırada ise yanında duruyordu. Bir zamanlar ABD'nin Ukrayna'ya yardım etmesine şiddetle karşı çıkan Florida Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott da Trump'ın planı hakkında olumlu konuştu. Plan hakkında "Barışı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacak ve umarım Putin onu ciddiye alır," diyen Scott, şunları ekledi: "Bence Başkan Trump açıkça savaşlarda olmak istemiyor. Savaştan nefret ediyor."