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Cüneyt Arkın'dan ödül teşekkürü

Cüneyt Arkın', Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde ödüle layık görülmesini "Yaşarken bir sanatçının değerlerinin bilinmesi ne güzel" sözleriyle yorumladı

Cüneyt Arkın, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri
Ödül teşekkürü
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HABERTURK.COM

Cüneyt Arkın, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde sinema alanında ödül almasıyla ilgili olarak duygularını ifade etti.

Cüneyt Arkın, ödüle layık görülmesini şöyle değerlendirdi; "Devletimizin verdiği 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde sinema alanında şahsıma verilen ödülü diğer yarım, bebeğim aldı. Sanata ve sanatçıya değer veren onu yücelten T.C Cumhurbaşkanlığı'na bu anlamlı ödül için sonsuz teşekkür ediyorum. Yaşarken bir sanatçının değerlerinin bilinmesi ne güzel. Düşünen emeği geçen herkese teşekkürler."

C&uuml;neyt Arkın'ın &ouml;d&uuml;l&uuml;n&uuml; eşi Bet&uuml;l C&uuml;reklibatır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.
Cüneyt Arkın'ın ödülünü eşi Betül Cüreklibatır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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