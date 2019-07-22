Ben Fero'nun eski hali şaşırttı: Ne ara sızdı bu!

Yeşilçam'ın yıldızlarından ünlü sinema oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından torunuyla birlikte fotoğrafını paylaştı. 81 yaşındaki Arkın, yayınladığı fotoğrafa "Torunumla satranç keyfi" notunu düştü.

Bu keyifli anları takipçilerinin beğenisine sunan Cüneyt Arkın'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"LÜTFEN BU HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"



Cüneyt Arkın'ın geçtiğimiz günlerde vefat ettiği yönünde haberler ortaya çıkmıştı. Babası hakkında çıkan yalan haberlere sinirlenen Murat Arkın, Cüneyt Arkın'ın sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamıştı.

Arkın'ın Instagram hesabı üzerinden "Son iki gündür yine bazı sosyal medya hesaplarında sağlık durumu hakkında yalan yanlış haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyin... Sağlık durumu gayet iyi" yapılan açıklama ile tüm iddialar yalanlanmıştı.