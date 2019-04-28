Cüneyt Çakır dün sahada bugün VAR'da!

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği maçta Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz da yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Bu zorlu mücadelenin VAR hakemi ise dün akşam Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yöneten Cüneyt Çakır oldu. 24 saat arayla ligin iki önemli karşılaşmasına atanan Çakır'a AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen eşlik edecek.