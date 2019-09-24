Norveçli bilim adamı Armauer Andsen tarafından 1876 yılında bulunmuş olan cüzzam mikrobu deriyi tutma sonucunda yayılarak tüm vücuda hükmedebilen bir bulaşıcı hastalıktır. Dünyada toplumsal ve sosyal bir hastalık olarak bilinen cüzam hastalığına yakalanan kişiler; toplum içerisinde yaşayamazlar.

Bu hastaların belirlenen belli gözetim altında tutulan yerlerde yaşaması zorunlu hale getirilmiştir. Cüzzam çok kolay bulaşabilmesi nedeniyle sağlıklı kişilerle bir arada yaşaması zor olan hastalar bu şekilde yaşatılır.

Son verilere göre ülkemizde 570 cüzzam hastası bulunmaktadır. Genelde kırsal alanlarda yaşayan bu hastaların ortalama yaşı 60,5 civarındadır. Cüzzam hakkında yapılan araştırmaların sonucu; kırsal alanlarda bu hastalığın daha çok görüldüğü yönündedir. Aynı şekilde beslenen ve her şeyleri ortak olan insanlar arasında hızla yayılır. Kırsal kesimlerde kombine bir yaşam olması bu hastalığın en önemli nedenlerindendir.

Cüzzam Nasıl Bulaşır?

Genelde genetik olarak ortaya çıkan cüzzam; vücudun doğal bağışıklık sistemine sahip olmasına rağmen bu hastalarda bağışıklık sistemi olmadığı için ortaya çıkar. Taşıyıcı olarak sadece insanla bulaşan bir hastalıktır. Yakınında bulunan herkese basit bir temas neticesinde dahi bulaşabilir. Bu nedenden ötürü cüzam hastaları bir sağlıklı insanla bir arada bulunamaz.

Cüzzam Hastalığında Belirtiler Nelerdir?

Helezonik olmayan şekilsiz; kepeksiz yumru şeklinde ortaya çıkan lekelerin olması ve kaşıntı yapması

Burunda sık görülen tıkanmalar ve kanamaların ortaya çıkması

Kollarda ve bacaklarda ağrıların oluşması ve el ve ayak parmaklarında içe doğru bir bükülme görülmesi

Alt göz kapaklarında hareketsizlik oluşması ve kapanmaması durumu olması

Dirsekler ile dizlerde yaraların ortaya çıkması

Yüz bölgesinde yüksek miktarda ödem ortaya çıkması

Cüzzam Nasıl Tedavi Edilir?

Öncelikle ilk olarak teşhisin doğru bir şekilde konması gereklidir ve önemlidir. Teşhisin geç olması durumunda 10 ile 20 yıl arasında vücutta dökülmeler ve sakatlıklar oluşmaya başlar. Tedavi süreci düzenli olarak ilaçlarla yapılmaktadır. Bu süreç ilaçların etkisiyle ve hekimin takibiyle yaraların iyileşmesi ve düzelmesi sağlanabilmektedir. Ancak; bu aşamada erken teşhis bu durum için geçerli olacaktır. Gecikme olanlarda tedavisi imkansızdır.