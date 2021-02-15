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HaberlerSağlıkUMUT IŞIĞI... Son dakika: D-Vitamini araştırması korona ile mücadelede yüzleri güldürdü
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D vitamini koronavirüs ölümlerini yüzde 60’a kadar azaltabilir

İspanya Barselona’da yapılan bir araştırma D vitaminin yeni tip koronavirüs (Covid-19) ölümlerini yüzde 60’a kadar azaltabileceğini ortaya koydu

UMUT IŞIĞI... Son dakika: D-Vitamini araştırması korona ile mücadelede yüzleri güldürdü
Dikkat çeken araştırma! O vitamin korona ölümlerini azaltabilir
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DHA

İspanya’da yapılan bir araştırma D vitaminin koronavirüs (Covid-19) ölümlerini yüzde 60’a azaltabileceğini ortaya koydu.

Barselona’daki bir hastanede yapılan araştırma, koronavirüs ölümlerinin D vitamini sayesinde yüzde 60’a kadar azaltabileceğini gösterdi.


ACELE EDİLMEMESİ UYARISI

İngiltere’de Muhafazakâr Parti milletvekili David Davis, D vitamini tedavisinin savunmasız gruplara sunulabileceğini ve araştırmanın bulgularının kuvvetli olduğunu belirtti. Davis, tedavinin her hastaya uygulanması konusunda ‘acele edilmesi’ gerektiğini de belirtti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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