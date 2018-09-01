Daegu - Suwon Blue Wings maçı heyecanı

Daegu ve Suwon Blue Wings, 02 Eylül 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. 26 puanlı Daegu 10. sırada bulunuyor, Suwon Blue Wings 39 puana sahip ve 4. sırada. Daegu, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Suwon Blue Wings, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 584 kodlu maçı oynayanlar; Daegu galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 3.20, Suwon Blue Wings galibiyet oranı 2.00. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Daegu son hafta oynanan Suwon Blue Wings maçında 0-2 yenildi.

Suwon Blue Wings ise Daegu maçında 0-2 kazandı.

Daegu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Daegu, kendi sahasında 12 gol attı, 23 gol yedi.

Suwon Blue Wings, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Suwon Blue Wings 20 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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