"ARTIK RESMİ OLARAK KAYINVALİDE OLDUM!"

Erbulak, gönderisinde "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık resmi olarak kayınvalide oldum! Artık düğünü konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.