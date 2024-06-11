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        Haberler Magazin Dağhan Külegeç'ten birinci yıl kutlaması: Seni çok seviyorum - Magazin haberleri

        Dağhan Külegeç'ten birinci yıl kutlaması: Seni çok seviyorum

        Dağhan Külegeç, Tuğba Aytaş ile evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutladı; "Evliliğimizin birinci yılı kutlu olsun. Seni çok seviyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 08:13 Güncelleme: 11.06.2024 - 08:13
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        "Birinci yılımız kutlu olsun"
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        Dağhan Külegeç, yaklaşık yedi yıl aşk yaşadığı Tuğba Aytaş ile birlikteliğini geçtiğimiz yıl resmiyete taşıyarak dünyaevine girmişti.

        Tuğba Aytaş ile mutlu birliktelikleri süren Dağhan Külegeç, evliliklerinin birinci yılını kutladı.

        "SENİ ÇOK SEVİYORUM"

        Tuğba Aytaş ile çekilen bu fotoğrafını sosyal medyadan yayımlayan Dağhan Külegeç, eşine şu sözlerle seslendi; "Evliliğimizin birinci yılı kutlu olsun. Tuğba Aytaş seni çok seviyorum."

        "MUTLULUK SONSUZA DEK SİZİNLE OLSUN"

        Ayşe Erbulak Özgürdal da oğlunun paylaşımına "Yavrularım, sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur hepsi sonsuza dek sizinle olsun" yorumunu yaptı.

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        #dağhan külegeç
        #Tuğba Aytaş
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