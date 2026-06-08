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        Haberler Yaşam Toroslar'ın kalbinden fışkıran doğa harikası: Uçansu Şelalesi

        Dağın içinden fışkıran Uçansu Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor

        Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Uçansu Şelalesi, dağın içinden üç kol halinde yaklaşık 50 metreden dökülen sularıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Kar sularıyla beslenen şelale, yaz sıcaklarından kaçmak isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir kaçış noktası sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 11:43 Güncelleme:
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        Toroslar'ın kalbinden fışkıran doğa harikası

        Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Uçansu Şelalesi, yaz aylarında serinlemek isteyen doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Akdağ ve Geyik Dağları'ndaki kar sularıyla beslenen şelale, bilinen akarsu şelalelerinden farklı olarak dağın içinden fışkıran suların yaklaşık 50 metreden üç kol halinde dökülmesiyle dikkati çekiyor.

        Birinci derece doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan Uçansu Şelalesi, yemyeşil doğası, soğuk suyu ve bölgedeki serin havasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunuyor.

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        Alara Çayı'nın önemli su kaynaklarından biri olan şelale, özellikle yaz mevsiminde kent yaşamının gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler ile fotoğraf tutkunlarının en çok tercih ettiği rotalar arasında bulunuyor.

        Gündoğmuş ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki şelale, her gün çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

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