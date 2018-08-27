Daha uzun boylu görünmenin yolları

Daha uzun boylu görünmek zor gibi görünse de imkansız değil! Kıyafet ve aksesuarlarınızdaki detaylara dikkat ederek boyunuzu daha da uzun gösterebilirsiniz. İşte ufak hilelerle daha uzun görünmenin yolları...