Daimler, büyüme planları kapsamında yeni şirket yapılanmasını açıkladı. Daimler, yapılan planlamaya göre üç yasal ve bağımsız tüzel kişiliğe kavuşacak ve ana çatı altında Mercedes-Benz, Daimler Truck ve Daimler Mobility olarak işleyecek.

Alman devi böylelikle otomobil, kamyon ve teknoloji bölümünü ayırmış olacak. Daimler, yeniden yapılanma kapsamında işçi ve sendika temsilcileriyle de bir araya gelerek istihdamın garanti altına alındığına ve yatırım ağırlığını Almanya'da tutmaya yönelik taahhüt verdi.

Daimler Başkanı Manfred Bischoff, yeni yapılanma sayesinde stratejik zorluklara göğüs gerilebileceğini ve özellikle otomotiv sektöründe baş döndürücü bir hızla ilerleyen mobil ve otonom çözümlerdeki büyümeye adaptasyonun arttırılacağını belirtiyor.

Daimler yeniden yapılanmayı tamamen uygulamaya koyduğunda Mercedes-Benz otomobil panel van bölümünün dünya çapında 175 bin çalışanı olması bekleniyor. Kamyon ve otobüs üzerine çalışacak Daimler Trucks 100 bin çalışanla faaliyet gösterirken önceden finansal hizmetler ismiyle anılan operasyon Daimler Mobility'ye dönüştürülerek 13 bin personel barındıracak.

Her üç şirketin de merkezi Stuttgart şehri olmaya devam edecek ve anonim şirket olarak faaliyet gösterecek. Mayıs ayında şirketin genel kurul toplantısı gündemine giren yeniden yapılanmanın 2019 yılının son baharında tam anlamıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Uzmanlar, yeniden yapılanmanın Daimler'in son dönemdeki en büyük kurumsal adım olduğunu ve elektrikli sürücüsüz araç satışına yönelen şirketin ilerleyen yıllarda yeni anlaşmalar yapmasının da önünü açması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ