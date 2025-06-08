Chris Evans ile Dakota Johnson, yeni filmleri 'Materialists'in dün akşam New York'ta düzenlenen galasında bir araya geldi. Ancak galaya katılamayan bir başrol oyuncusu da vardı; o da Pedro Pascal'dı. Evans ve Johnson, rol arkadaşları Pascal'ın yokluğunu hissettirmemek için ilginç bir yöntem tercih etti.

Oyuncular, Pascal'ın yüzünün fotoğrafını yanlarına alarak kırmızı halıya çıktı.

Eğlenceli pozlar veren oyuncuların en ilginç pozu, Chris Evans'tan geldi.

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Chris Evans, Pedro Pascal'ın fotoğrafına öpücük kondururken objektiflere yansıdı.

Galaya yazar ve yönetmen Celine Song ile oyuncu Sawyer Spielberg de katıldı.

'Materialists' filminin hikâyesi, kendini mükemmel eş (Pedro Pascal) ve kusurlu eski sevgilisi (Chris Evans) arasında kalmış bulan genç ve hırslı bir New York çöpçatanının (Dakota Johnson) etrafında dönüyor.