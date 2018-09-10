Tiyatro toplulukları yeni sezon için provalara devam ediyor. Geçmiş yıllardar sahneye koyduğu birbirinden iddialı oyunlarla adından söz ettiren Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, 2018-2019 sezonunda absürt bir komediyle seyirci karşısına çıkacak.

Başrollerini Hatice Aslan, Devrim Nas, Hande Soral, Gülin İyigün ve Açelya Devrim Yılhan'ın paylaştığı, 'Dali'nin Kadınları adlı oyun 13 Ekim'de Zorlu PSM'de tiyatro severlerle buluşacak.

Erdi Işık'ın yazdığı, Ali Düşenkalkar'ın yönettiği, müziklerini Gürkan Çakıcı'nın hazırladığı, provaları devam eden 'Dali'nin Kadınları'nın oyuncularından Hatice Aslan, çarpıcı ve değişik bir üslupla sahneye aktarılan oyunun seyirciyi şaşırtacağını söylüyor. Aslan, bir parça müzikal, biraz trajedi ve bir tutam da gerilimin yer aldığı oyun için, “Seyirciler olağandışı bir yüzleşmeye tanık olacak. Biz çok heyecanlıyız” dedi.







GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ