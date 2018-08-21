Dalian Aerbin - Shandong Luneng düellosu

Dalian Aerbin ve Shandong Luneng, 21 Ağustos 2018 Salı günü Çin Halk Cumhuriyeti FA Kupası Yarı Final maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:35. Ev sahibi Dalian Aerbin, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Shandong Luneng, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 451 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dalian Aerbin kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 3.40, Shandong Luneng sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Dalian Aerbin son hafta oynanan Nanchang Bayi maçında 1-1 berabere kaldı.

Shandong Luneng, Guangzhou karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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