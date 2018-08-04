Dalian Aerbin - Shanghai East Asia karşılaşma önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Dalian Aerbin, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Shanghai East Asia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:35. Dalian Aerbin 10 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Shanghai East Asia 30 puanda ve 3. sırada. Dalian Aerbin, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Shanghai East Asia, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 468. İddaa'da Dalian Aerbin kazanır 5.00, berabere biter 4.50, Shanghai East Asia kazanır 1.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Dalian Aerbin önceki hafta Shanghai East Asia mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Shanghai East Asia ise Dalian Aerbin maçında 1-1 berabere kaldı.

Dalian Aerbin, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 10 gol yedi.

Shanghai East Asia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shanghai East Asia, 17 gol atarken 8 gol yedi.

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