Elon Musk'a ifade vermediği için dava açıldı

Elon Musk'a Twitter'ın satın alınmasıyla ilgili soruşturmada ifade vermediği için dava açıldı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yeni adı "X" olan sosyal medya şirketi Twitter'ın satın alımına ilişkin soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a dava açtı.

Anadolu Ajansı Giriş: 06.10.2023 - 00:51 Güncelleme: 06.10.2023 - 00:51 facebook

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