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Damat nikahtan kaçınca gelin konukla evlendi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki bir düğünde, damat adayı töreni terk edince, gelin törene gelen konuklardan biriyle evlendi. İlginç olay dünya basınında şaşkınlıkla karşılandı

Düğün davetlisiydi, damat oldu! Yok böyle çözüm - Haberler
Düğün davetlisiydi, damat oldu! Yok böyle çözüm
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HABERTURK.COM

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen düğün töreninde ilginç bir olay yaşandı.

Dünyaevine girmeye hazırlanan damat adayı, nikahın hemen öncesinde ortadan kayboldu. Aile üyeleri, her yerde arayıp bulamadığı damadın düğünden kaçtığını anladı.

Bunun üzerine damat tarafından bir konuk, düğünün devam edebilmesi için davetlilerden uygun bir aday seçilebileceği önerisinde bulundu.

JET HIZIYLA EVLENDİLER

Teklifin, kız tarafı tarafından onaylanmasıyla konuklardan uygun bir damat adayı seçildi.

Seçilen yeni damat adayının ailesinin teklifi kabul etmesiyle ikili jet hızıyla dünyaevine girdi ve düğün hız kesmeden devam etti.

The Times of India gazetesinin aktardığı habere göre ocak ayında yine bir gelin, damadın düğünden kaçmasıyla konuklardan biriyle evlenmişti.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan başka bir olayda da Hindistan'da bir gelin, damadın iki sayısının katlarını okuyamadığını öğrenince düğünü iptal etmişti.

Gelinin kuzeni Tribune India'ya yaptığı açıklamada, "Ailesi, damadın eğitim düzeyi konusunda bizi bilgilendirmemişti. Okula gitmemiş bile olabilir. Damadın ailesi bizi aldattı, ama cesur kız kardeşim sosyal tabudan korkmadan dışarı çıktı" demişti.

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