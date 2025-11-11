Habertürk
        Damat Ümit'i kim öldürdü? Olay yeri inceleme "Kabus eve" geldi

        Damat Ümit'i kim öldürdü? Olay yeri inceleme "Kabus eve" geldi

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün hareketli dakikalar yaşandı. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi, Kayseri'den canlı yayınla gelişmeleri aktardı.

        Giriş: 11.11.2025 - 20:16 Güncelleme: 11.11.2025 - 20:16
        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugün hareketli dakikalar yaşandı. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi, Kayseri’den canlı yayınla gelişmeleri aktardı.

        YAYINLAR İHBAR KABUL EDİLDİ 

        OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ KABUS EVDEN DELİL TOPLADI

        Bir gün önceki yayında Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi, evde yaklaşık 10 adet toka ve iki adet mermi çekirdeği bulunduğunu açıklamıştı. Ayrıca çocuk odasındaki kapının zedelendiğini ve anahtarının yamulduğunu belirtmişti. Olay yeri inceleme ekibi, bu delilleri de merkeze götürdü.

        PLANLI BİR CİNAYET Mİ? 

        ÜMİT’İ KİM ÖLDÜRDÜ?

        Adım adım Ümit’in katiline yaklaşılıyor. Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında Ümit’in kırık telefonunun tamir edilmesine ve içindeki bilgilere ulaşılmasına çok az kaldığını ifade etti.

