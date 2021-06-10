HABERTURK.COM

Show Haber'den Meltem Bozbeyoğlu'nun haberine göre önce kaldırımda yürüyen babasına ardından araca daha çarptı. Sonra da 'çarptığımı görmedim' diye savundu kendini.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILAN ADAM HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Markete diye çıkan Medeni Tazegül evine bir daha da dönemedi. Olay 2019'da Sakarya'da yaşandı. 58 yaşındaki Medeni Tazegül, markete gitmek için evden çıkmıştı. Kaldırımda yürürken hızla gelen araç şoförü Tazegül'e çarpıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Medeni Tazegül olay yerinde hayatını kaybetti.

"BEN CİNLİYİM SENİ ÖLDÜRÜRÜM" SÖZLERİYLE TEHDİT ETTİ

İddiaya göre o şoför başka bir araca daha çarptı. Yakalandığında ise 'Ben cinliyim seni öldürürüm' diye tehdit etti. Şahıs ceza almadı. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürüldü.

Medeni Tazegül'ün acılı kızı Damla, babasını kaybetmiş olmanın acısını yaşıyor, yüreği yanıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyor. Adalet yerini bulana kadar susmayacağını söylüyor.