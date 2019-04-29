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İçeriğindeki damla çikolata ve meyve kuruları ile nişastalı hamurdan yapılmış kurabiyenin muhteşem uyumunu çok seveceksiniz. Pastane kurabiyelerini aratmayan tarifimiz ile sonuca siz bile şaşırabilirsiniz. İşte önce gözünüzü sonra karnınızı doyuracak lezzet atom kurabiye tarifi...
ATOM KURABİYE TARİFİ
Malzemeler:
1 yumurta
250 gr tereyağ
Çeyrek su bardağı sıvıyağ
1 su bardağı pudraşekeri
1 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket Vanilya
1 paket Kabartma tozu
Aldığı kadar un
İçi için:
5-6 tane kuru incir
5-6 tane kuru kayısı
1 çay bardağı damla çikolata
1 çay bardağı kuru üzüm
1 çay bardağı iri kırılmış ceviz
Üzeri için:
Pudra şekeri
Nasıl yapılır?
Derin bir yoğurma kabında yumurta, tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri, buğday nişastasını karıştırıyoruz. Son olarak kabartma tozu ve vanilyayı da ekliyoruz. Ununu da ekleyerek yumuşak bir hamur elde edecek şekilde yoğuruyoruz. Hamurumuzu dinlenmeye bırakıp iç malzemeyi hazırlıyoruz. İncir ve kayısıyı doğruyoruz. Cevizleri iri iri kırıyoruz. Hepsini bir kapta harmanlıyoruz. Damla çikolatayı ve kuru üzümleri de ekleyip karıştırıyoruz. Şimdi dinlenen hamur ile iç malzemeyi buluşturma vakti; limon sıkma aparatını ters çeviriyoruz. Ardından içine streç film koyup, hamurumuzdan cevizden biraz büyük parçalar koparıyoruz ve elimizle biraz açıyoruz. Kalıbın içine doğru oyar gibi şeklini aldırıyoruz. Ortada kalan boşluğa harcımızdan koyup, alt tarafını aparatın dışında kalan bölümleri ile kapatıyoruz. 180 dereceye ayarladığımız fırına yağlı kağıt üzerine sıra sıra dizdiğimiz kurabiyeleri veriyoruz. Üzeri hafif kızarınca kurabiyemiz pişmiş demektir. Ilıklaştıktan sonra üzerine süzgeç yardımı ile pudra şekeri atıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
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