Damla Sönmez kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. Güllerin Savaşı, Sibel, Bir Aşk Hikayesi gibi dizilerde rol alan oyuncu Damla Sönmez, Çukur dizisinde Efsun karakteri ile geri dönüyor. İşte Çukur'un yeni oyuncusu Damla Sönmez'in hayatı hakkında detaylar haberimizde...
DAMLA SÖNMEZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Damla Sönmez 3 Mayıs 1987 doğumludur.
Damla Sönmez Çerkes kökenlidir. Türk televizyonunda birçok yapımda yer alan Damla Sönmez, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gördü. St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı. New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.
2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46.Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”[4], Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.
2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'de, festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürütürken, “Deniz Seviyesi” filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu.
Pürtelaş’ın “Constellations/Parçacıklar” adlı oyunu, 2012 yılında Tiyatro Yanetki’nin “Yalnız Batı” adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014 yılında "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunudur. “Savaş” oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi’nden “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü almıştır.
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2009
|Kampüste Çıplak Ayaklar
|Ebru
|Yardımcı Karakter
|2009
|Bornova Bornova
|Özlem
|Başrol Oyuncusu
|2010
|Çakal
|Deniz
|Yardımcı Karakter
|2010
|Mahpeyker: Kösem Sultan
|Kösem Sultan
|Başrol Oyuncusu
|2012
|Kurtuluş Son Durak
|Tülay
|Başrol Oyuncusu
|2012
|Uzun Hikaye
|Ayla
|Başrol Oyuncusu
|2013
|Sen Aydınlatırsın Geceyi
|Defne
|Başrol Oyuncusu
|2014
|Deniz Seviyesi
|Damla
|Başrol Oyuncusu
|2017
|Taksim Hold'em
|Defne
|Başrol Oyuncusu
|2017
|Ayla
|Nuran
|Başrol Oyuncusu
|2018
|Sibel
|Sibel
|Başrol Oyuncusu
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2004
|Camdan Pabuçlar
|Gülçin
|Yardımcı Karakter
|2004
|Omuz Omuza
|Pelin
|Yardımcı Karakter
|2005
|Kapıları Açmak
|Gülşen
|Yardımcı Karakter
|2006
|Şarkılar Susmasın
|Aycan
|Yardımcı Karakter
|2006
|Sahte Prenses
|Sedef
|Yardımcı Karakter
|2006-2007
|Fırtınalı Aşk
|Melda Talay
|Yardımcı Karakter
|2008
|Emret Komutanım
|Karamel
|Yardımcı Karakter
|2008-2009
|Gece Gündüz
|Pınar
|Yardımcı Karakter
|2010-2011
|Türkan
|Turhan
|Yardımcı Karakter
|2012
|Şubat
|Gelin
|Yardımcı Karakter
|2013-2014
|Bir Aşk Hikayesi
|Ceylan
|Başrol Oyuncusu
|2014-2016
|Güllerin Savaşı
|Gülru
|Başrol Oyuncusu
|2017
|Aşk ve Gurur
|Zeynep
|Başrol Oyuncusu
|2018
|Masum Değiliz
|Selin
|Başrol Oyuncusu
|2019-
|Çukur
|Efsun
|Başrol Oyuncusu
|Kısa Film
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2011
|Alala
|Kardeş
|2011
|Korkuluk
|Kadın
|Reklam
|Yıl
|Başlık
|Notlar
|2004
|Orkid
|2016
|LCW - Geri Sayım Başladı
|Seslendirme
|2017
|Becel - Kalbini Sev
|Seslendirme
|internet Dizisi
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2017
|7 Yüz
|Pınar
|BluTV de yayınlanan dizide bir bölüm yer almıştır
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