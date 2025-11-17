Habertürk
        Damla Sönmez, Mısır gezisini paylaştı - Magazin haberleri

        Damla Sönmez, Mısır gezisini paylaştı

        Damla Sönmez, Mısır gezisinden fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı

        17.11.2025 - 23:14
        Mısır gezisini paylaştı
        Ünlü oyuncu Damla Sönmez, rotasını Mısır’a çevirdi.

        Damla Sönmez; çölden, piramitlerden, müzelerden ve kentin sokaklarına kadar pek çok anı fotoğrafladı.

        Oyuncu, gezisini; "Kadim sessizliğin eşiğinde… Ve nedense hâlâ capcanlı hissettiriyor. Kahire, bu harika duygu için teşekkürler" sözleriyle özetledi.

        Fotoğraflar: Instagram

