Damla Sönmez, Mısır gezisini paylaştı
Damla Sönmez, Mısır gezisinden fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı
Giriş: 17.11.2025 - 23:14 Güncelleme: 17.11.2025 - 23:14
Ünlü oyuncu Damla Sönmez, rotasını Mısır’a çevirdi.
Damla Sönmez; çölden, piramitlerden, müzelerden ve kentin sokaklarına kadar pek çok anı fotoğrafladı.
Oyuncu, gezisini; "Kadim sessizliğin eşiğinde… Ve nedense hâlâ capcanlı hissettiriyor. Kahire, bu harika duygu için teşekkürler" sözleriyle özetledi.
Fotoğraflar: Instagram
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ