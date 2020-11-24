Danimarka'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

AA

Devlet Serum Enstitüsü’nün (SSI) açıkladığı rakamlara göre, son 24 saatte 1367 kişide Kovid-19 tespit edilirken virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Hastanelerde 40'ı yoğun bakımda, 23’ü solunum cihazına bağlı olmak üzere 255 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

Tespit edilen 1367 vaka ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, 27 Ocak’tan bu yana toplam 73 bin 21 kişide virüse rastlanırken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 797 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan 57 bin 75 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, 3 milyon 329 bin 222 kişiye toplam 6 milyon 976 bin 105 test yapıldı.