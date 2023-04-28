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Danimarka'da Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağına karşı provokatif saldırılar sürüyor

Danimarka'da son 2 ayda dördüncü kez Türk bayrağının ve Kuran-ı Kerim'in yakılması provokasyonu gerçekleştirildi. Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen saldırıya, oy kullanmak için gelen Türk vatandaşları tepki gösterdi.

Danimarka'da Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağına karşı provokatif saldırılar sürüyor
AA

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yönelik bir kez daha provokatif saldırı yapıldı.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli marjinal grup üyesi bir kişi tarafından Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yeniden Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenlendi.

İslam düşmanı pankart açan, İslam'a hakaret içeren sloganlar atan ve Türk bayrağına saygısızca saldıran provokatör, bu anları Twitter hesabından canlı paylaştı.

Danimarka'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında oy verme işlemi dün başlarken, oy kullanmak için büyükelçiliğe gelen Türk seçmenler bu provokasyona tepki gösterdi.

Türk vatandaşlarından biri, Türk bayrağını yerden kaldırdığı ve provokatörü uyardığı sırada Danimarka polisinin müdahalesiyle karşılaştı.

Polis, "müdahale etmemesi" yönünde Türk vatandaşını ikaz ederken, provokatörün etrafında önlem almayı sürdürdü.

Oy kullanmaya gelen Türk vatandaşlarının geneli, böyle bir eylemin kabul edilemeyeceği ve yapılmasının doğru olmadığı yönünde provokatöre sözlü tepki gösterdi.

Provokasyon sırasında herhangi bir şiddet olayı yaşanmazken, Danimarka makamlarının, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğini önceden bilgilendirdiği ve gereken güvenlik önlemlerini aldığı belirtildi.

Gösteri sonrasında Türkiye'nin tepkisi, uyarıları ve beklentileri Danimarka makamlarına bildirildi.

TÜRKİYE SALDIRILARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Payrioterne Gar Live grubu tarafından Danimarka'da 24 ve 31 Mart'ta ve 14 Nisan'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı yapılmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıları lanetlemişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Danimarka'da bugün bir kez daha kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza karşın bu aşağılık saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesi kabul edilemez." ifadeleri yer almıştı.

AŞIRI SAĞCI PALUDAN KURAN-I KERİM YAKMIŞTI

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde ve Kopenhag'daki bir caminin yakınında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylemler sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Paludan'ın provokasyonuna da Türkiye Cumhuriyeti makamlarından tepkiler gelmişti.

İstanbul 2 No'lu Barosu, 18 Nisan'da Paludan hakkında Kopenhag Polisine suç duyurusunda bulunmuştu.

Fotoğraf: AA

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