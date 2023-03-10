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Danimarka kamu yayıncısı, çalışanlarından TikTok kullanmamalarını istedi

Danimarka kamu yayıncısı DR, güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarından TikTok uygulamasını iş telefonlarında kullanmamalarını istedi.

Danimarka kamu yayıncısı, çalışanlarından TikTok kullanmamalarını istedi
BBC TÜRKÇE
TikTokReuters

Danimarka kamu yayıncısı DR, güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarından TikTok uygulamasını iş telefonlarında kullanmamalarını istedi.

DR, söz konusu kararın Danimarka Siber Güvenlik merkezinin uyarıları neticesinde alındığını söyledi.

Gazeteciler, herhangi bir araştırma nedeniyle uygulamaya ihtiyaç duymaları halinde, “TikTok telefonları” adı verilen özel cihazları isteyebilecek.

DR çalışanlarından böylesi bir talepte bulunan ilk haber kuruluşu oldu.

TikTok, Singapur’dan yönetilen bir sosyal medya uygulaması. Ancak çatı şirketi ByteDance Pekin merkezli. Avrupa ülkeleri ve ABD ise Çin hükümetinin kullanıcı verilerini elde etmek için şirketi zorlayabileceği konusunda artan endişelere sahip.

Gerek TikTok gerekse de ByteDance söz konusu iddiaları hep reddetti.

Ancak bu yalanlamalar DR için yeterli gelmemiş görünüyor. Nitekim yayın kuruluşu, dünya çapında meşhur olan sosyal medya platformunu içeriklerinde kullanmayı da reddetti.

DR yöneticisi Niels Ammitzbøll şirket çalışanlarına, “Tüm çalışanlarımıza iş telefonlarında TikTok'u kullanmamaları ve yüklememelerini tavsiye ediyoruz” uyarısında bulundu.

Ammitzbøll, gazetecilik faaliyetlerinde uygulamaya ihtiyaç duyulması halinde TikTok kullanımının yapılabileceği başka telefonların satın alındığını söyledi.

BBC, çalışanlarına TikTok kullanımı konusunda herhangi bir uyarıda bulunmadı. Aksine uygulamanın bir haber platformu olarak kullanımını da genişletiyor.

TikTok Avrupa Ofisi, Çarşamba günü, yeni veri güvenliği planlarını duyurdu. Bu planla uygulamaya duyulacak güvenin artırılması hedefleniyor.

“Project Clover” adı verilen bu veri güvenliği rejimiyle, Avrupalı kullanıcıların verileri İrlanda’daki bir merkezde depolanacak. Başka bir güvenlik şirketi de veri akışını takip edecek. Ve ayrıca bu sistem toplanan verilerdeki bireysel kullanıcı bilgilerini tanımlamayı daha da güçleştirecek.

Şirket, ABD’de de “Project Texas” adındaki benzer proje üzerine de çalışıyor.

Aralık ayından bu yana bazı yüksek profilli kurum ve kuruluş TikTok’a karşı harekete geçtiğini duyurdu:

  • 28 Aralık: TikTok, ABD Temsilciler Meclisi tarafından verilen telefonlarda yasaklandı
  • 29 Aralık: ABD'deki tüm federal hükümet cihazlarında yasaklandı
  • 23 Şubat: Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi personeline, uygulamanın iş telefonlarından ve kurumsal cihazlarından silinmesi talimatını verdi
  • 28 Şubat: Kanada'da devlet tarafından verilen tüm cihazlarda yasaklandı
  • 28 Şubat: Avrupa Parlamentosu personelinin telefonlarında yasaklandı
  • 28 Şubat: Danimarka parlamentosu siyasetçileri ve çalışanları uygulamayı silmeye çağırdı
  • 1 Mart: Beyaz Saray, personelin federal cihazlarda TikTok kullanmamasını sağlamak için devlet kurumlarına 30 gün süre verdi
  • 9 Mart: DR, çalışanlarından uygulamayı silmelerini istedi

TikTok bu tür yasaklamaların, gizlilik ve güvenlik noktasında herhangi bir işe yaramadığını ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğini söyledi.

Pekin yönetimi de söz konusu yasaklara kesin bir dille karşı çıkıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, “ABD gibi bir süper güç, nasıl olur da gençlerin favori uygulamalarından birisi için bu kadar güvensiz hissedebilir?” dedi.

TikTok CEO’su Shou Zi Chew bu ayın sonunda ABD Kongresi'ni ziyaret edecek.

Şirket, BBC Radyo 4’e Çin ve ABD arasındaki gerilimde “piyon” haline gelmekten endişe ettiklerini söyledi.

ABD Kamu Politikası Başkanı Michael Beckerman, yalnızca TikTok‘un değil, neredeyse tüm teknoloji şirketlerinin Çin’de mühendislere sahip olduğunu belirtti ve TikTok’un kullanıcı verilerini depolayan tek şirket olmayabileceğini savundu.

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